Tekirdağ Dimitrios Mavridis'in Mübadele Öncesi Yaşadığı Ev Müze Yapıldı

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:58



01 Aralık 2018 Cumartesi 17:58

Tekirdağ'da Yunanistanlı aile Dimitrios Mavridis'in mübadele öncesi ailesi ile yıllarca yaşadığı ev, Mavridis'in biriktirdiği eski Tekirdağ fotoğraflarının sergilendiği müze haline getirilerek, törenle açıldı.Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, TURSAB Trakya Başkanı Orhan Çebi Tekirdağlı esnaf Eyüp Ataman'ın girişimleri ile Yunanistanlı aile Dimitrios Mavridis'in mübadele öncesi ailesi ile yıllarca yaşadığı ev Mavridis'in biriktirdiği eski Tekirdağ fotoğraflarının sergilendiği müze haline getirilerek bugün törenle açıldı. Açılışa, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, AB Parlamentosu Milletvekili Miltiadis Kyrkos, Mavridis ve oğulları Alexandros Mavridis ve Nikolaos Dorotheos Mavridis, kız kardeşi Christina Ziouvas ve eşi Spyridon Ziouvas, akrabaları Vasiliki Vousvonis ve Alexandros Vousvonis, rehabilisti Evangelos İatridis ve asistanı Olha Yabonska ile davetliler katıldı.Başkan Eşkinat, bu güzel günde aynı evin çocukları olarak birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "İlk defa sayın Mavridis'in evini ziyaret ettiğimizde yaşadığımız olağanüstü anı sizlere kelimelerle tarif etmem mümkün değil. Gerçekten, aynı evin çocukları aynı hissiyatı birbirlerine sarılarak bir bütün olmanın verdiği güçle neleri hissettiler anca yaşayarak insan öğrenebilir. Bu ev Mavridis ailesinin biraz sonra Dimitris Marvidis'in de anlatacağı gibi Mora Yarım Adası'ndan bu topraklara göçen ailesinin 1914 yılında yaptırdığı ve 1922 yılında mübadele ile ayrılmak zorunda kaldığı çok özel bir ev. Şimdi böyle bir baktığımız zaman iki toplum aynı coğrafyada yaşamış, yer değiştirmiş ama hala terk ettiği yerlere vatanım diyor. Bu çok önemli bir şey. Aynı mutfağa sahip, aynı duygulara sahip, aynı coğrafyanın etkilerinde yıllarca beraber ve bir arada yaşamış bu iki topluma, bedel ödettirenler, bu iki topluma birbirlerini düşmandır diye silah aldıranlar utansın. İşte o utancı yıkmak için Dimitris Marvidis ile beraber bir yola çıktık ve sade Türk-Yunan dostluğu değil, Balkanlarda ki dostluğu tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi,' Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sağlamak için biz bu dünyada yaşayan çağdaş insanlar olarak kararlıyız" dedi.MAVRİDİS: TÜRK - YUNAN DOSTLUĞU ADINA ÇOK ÖNEMLİTörene tekerlekli sandalye ile katılan Dimitrios Mavridis, yapılan çalışmanın Türk-Yunan dostluğuna büyük katkı vereceğine inandığını dile getirdi. Mavridis, "Henüz müzeyi görme fırsatım olmadı. Bugün görme fırsatım olacak. Açılış benim için de sürpriz olacak. Türk - Yunan dostluğu adına çok önemli bir gün bizi bekliyor. Ekrem Eşkinat başkan dostluğumuza, komşuluğumuza büyük katkı verecek bir çalışmayı başarıyor. Kendisini tebrik ediyorum. Bu tarz koleksiyonların tarihsel ağırlığı özellikle kimlik sorunu yaşayan belirli ulusların ve milletlerin kültürlerinin ve kimliklerinin bilinci ile tespiti için büyük öneme sahiptir. Yunanistan böyle bir ülke, sahip olduğum koleksiyonun sadece beni tatmin ettiğini ve bu koleksiyonu ilgili bir çok kişiden mahrum bırakmamın haksızlık olacağını hissediyordum. Bu sebeple Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesinin belediye başkanı bireysel çabaları ile beni bulduğunda bana böyle bir onur yaşattığı için hiç tereddüt etmeden isteğini kabul ettim. Ayrıca fotoğraf müzesinin yeri olarak dedemin inşa ettirdiği, babamın doğduğu ve saygıdeğer belediye başkanı Ekrem Eşkinat'ın uzun yıllar yaşadığı bu eski evi müzeye dönüştürdüğünüz için çok teşekkür ederim" dedi.Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Mavridis'in 1998 yılında yazdığı Tekirdağ için çok önemli bilgilerin yer aldığı ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Türkçe'ye çevrilen 'İstanbul'dan Tekirdağ'a Çağdaş Yunan Kimliğinin Arayışında' kitabını ve Müze haline getirilen evin cam plaketini Mavridis'e hediye etti. Müzede, Mavridis'in özel koleksiyonundan seçilmiş fotoğraflarla oluşturulan posta kartı serisi, Eski Tekirdağ Fotoğrafları ve Mavridis'in yazdığı kitaptan alıntıların bulunduğu görseller sergilenecek.ESKİ TEKİRDAĞ FOTOĞRAFLARI MÜZESİ'NİN HİKAYESİTürkiye ile Yunanistan arasındaki mübadelenin köklerinden kopardığı, iki ailenin yıllar sonra bir araya gelen çocukları. 1922 yılında Lozan Mübadelesi nedeni ile Tekirdağ'dan Yunanistan'a göç eden Mavridis ailesinin terk ettiği evlerine Selanik'ten gelen Eşkinat ailesi yerleşir. Mübadil olarak yer değiştiren ailelerin bir zamanlar yaşadığı evin çocukları Dimitrios Mavridis ile Ekrem Eşkinat, aslında aynı evin çocuklarıdır. Mavridis'in çocukluk yılları Atina'da geçmiştir. Dimitrios Mavridis babasının ölüm döşeğinde sayıkladığı Tekirdağ'daki evimiz sözlerinden etkilenip 50 yıl boyunca Tekirdağ'ı araştırmış, hiç kimsede eşi benzeri olmayan yüzlerce eski Tekirdağ fotoğrafını toplamış, Tekirdağ hakkında 12 kitap yazmıştır. Tekirdağ'daki aile evini yıllarca arayan Mavridis, Tekirdağ gelişlerinden birinde evin fotoğrafını bulmuş, gördüğü gibi evi aramaya başlamış. Bir elindeki fotoğraf bir de eve bakmış.Ekrem Eşkinat ise yıllar sonra Eski Tekirdağ Fotoğraflarını araştırırken fotoğrafların altındaki imzadan ulaşır Mavridis'e. Eşkinat tarihine ve barışa sahip çıkmak adına hemen harekete geçer. Mavridis'in Atina'daki evine gider. Mavridis'in yaklaşık 1500 Tekirdağ'ın fotoğrafının yer aldığı koleksiyonunu inceler. O ziyaretlerin birinde mübadil olarak yer değiştiren ailelerin aynı evde yaşadıkları ortaya çıkar. Eşkinat Mavridis'e 'Bu fotoğrafları bize vermen lazım. Çünkü artık ne ben Türk'üm ne sen Yunan'sın. Biz aynı evin çocuklarıyız' der.Köşk Süleymanpaşa Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülür. Köşkün müze için seçilmesindeki en büyük etken 150 yıllık ve 1500'den fazla Tekirdağ'ın fotoğrafından oluşan dev bir koleksiyonu olan Dimitrios Mavridis'in bu köşkte yaşamış olmasıdır. Mavridis bu paha biçilmez koleksiyonu Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'ne bağışlamıştır.