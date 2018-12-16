16 Aralık 2018, 14:38
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Tekirdağ Direğe Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparken, araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparken, araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olan otomobil sürücüsü Doğan Des ise gözaltına alındı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Kırkgöz Mahallesinde meydana geldi. Doğan Des kullandığı 59 AAN 497 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Doğan Des yaralanırken, araçta bulunan Berke Des, Fatih Yavaş hayatını kaybetti. Sürücü Doğan Des olay yerine çağırılan ambulans ile Çorlu Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden Fatih Yavaş ve Berke Des'in cesetleri savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı olarak götürüldüğü hastanede tedavisi tamamlanan sürücü Doğan Des ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi için Jandarma Karakolu'na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Jandarma,Ergene,Tekirdağ
16 Aralık 2018 Pazar 14:38