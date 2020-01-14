Haberler » Güncel » Tekirdağ DSYB Başkanı Durgun birlik üyeleriyle buluştu - Haber

Tekirdağ DSYB Başkanı Durgun birlik üyeleriyle buluştu

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetimi (DSYB), Malkara'da birlik üyeleriyle bir araya geldi.

14.01.2020 10:31 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:36Tekirdağ DSYB Başkanı Durgun birlik üyeleriyle buluştu
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetimi (DSYB), 'da birlik üyeleriyle bir araya geldi.

Tekirdağ DSYB Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, birlik müdürü ve personel ile birlikte Malkara ilçesi birlik üyeleri ile 'üye buluşması' adı altında toplantı yaptı. Toplantıda Birlik Başkanı Ergin Durgun üyelere birliğin genel ve mali durumu hakkında bilgiler verdi. Birliğin faaliyet ve hizmetlerini anlatarak değerlendirmelerde bulunan Durgun, gelecekteki hedeflerini açıkladı.

Sonrasında üyelere söz verilerek üyelerin istek, talep ve önerileri dinlendi ve kaydedildi. Soru sorarak bilgi edinmek isteyen üyelere cevap verildi. Üyeler ile gelecekte olması istenilen faaliyetler ve hizmetler değerlendirildi. Toplantıya katılan üyeler, toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek toplantıyı düzenlediği için Birlik Başkanı Ergin Durgun'a teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:40  Kiev'de sıcak su borusu patladı, AVM'yi su bastı - Haber
11:40  Bakan Pakdemirli: "Geçen yıl 770 dekar alanda trüf ormanı oluşturuldu" - Haber
11:40  Uzmanlardan hastalıklara karşı "pul biber" önerisi - Haber
11:40  Eskişehir'de otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Haber
11:39  BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ APARTMAN TEHLİKE SAÇIYOR (2) - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
23:52  Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
14.01.2020 11:44:05