Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tekirdağ DSYB'den korona virüs çalışmalarını sıklaştırdı

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) korona virüs nedeniyle çalışmalarını sıklaştırdı.

28.03.2020 18:37 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:40
Tekirdağ DSYB'den korona virüs çalışmalarını sıklaştırdı

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) korona virüs nedeniyle çalışmalarını sıklaştırdı.


Tekirdağ DSYB Başkanı Ergin Durgun, tarım ve hayvancılığın stratejik önemine değinerek korona virüs nedeniyle çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade etti. Durgun, "Hayvanları beslemede kullandıkları arpayı TMO çıkış fiyatının üzerine sadece KDV ve nakliye giderlerini ilave ederek kar yada komisyon almadan üyelerimize ulaştırıyor, böylece piyasadan aşağı fiyatlardan hayvan beslemede kullanılan arpayı üyelerimiz için temin ederek üretim maliyetlerini düşük tutmak için çalışıyoruz" dedi.


Durgun, güncel konularla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlarda üyelerimizin hayvanlarını besleme de kullandığı arpayı Tekirdağ DSYB olarak Tekirdağ TMO'dan teslim alarak üyelerimizin işletmelerine teslim ediyoruz. Üyelerimizin her koşul ve şartlarda yanındayız ve onlara hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Tekirdağ DSYB üyeleriyle birlikte gıda arzının sürekliliği için çalışıyor. Üyelerimizin hayvanlarını beslemede kullandıkları arpayı TMO çıkış fiyatının üzerine sadece KDV ve nakliye giderlerini ilave ederek kar yada komisyon almadan üyelerimize ulaştırıyor, böylece piyasadan aşağı fiyatlardan hayvan beslemede kullanılan arpayı üyelerimiz için temin ederek üretim maliyetlerini düşük tutmak için çalışıyoruz. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde gıda güvencesinin sağlanması için gıda arzının aksaklık olmadan, sekteye uğramadan sürekliliğin sağlanması için çalışıyoruz. Bununla birlikte üyelerimize verdiğimiz diğer tüm hizmetlerimizi de devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.


Durgun açıklamasının devamında, "Ayrıca üyelerimizde hayvancılık faaliyetlerini devam ettirerek hayvansal gıdalar olan et ve sütü üretmeye devam ediyorlar bir Alkışı da yetiştirici üyelerimiz hak ediyor. Daha önce de olduğu gibi evlerinde bir düğün olduğunda, cenaze olduğunda, bayram olduğunda, hastalık olduğunda nasıl evlerinde kalamadılarsa çalışmak zorunda kaldılarsa yine cefakar yetiştiricilerimiz üyelerimiz korona virüs (covid 19) salgınının devam ettiği bu dönemde de para kazanıp kazanmadığını düşünmeden üretimlerini devam ettirdikleri için bir tebrik ve alkışı hak ediyorlar. Covid 19 salgını döneminde vatandaşlar marketlere akın ederek gıda raflarını boşaltmışlardır. Kimse tekstil ürünleri, elektronik eşyalar, inşaat malzemeleri, paraya, altına, gayrimenkule vs. hücum etmedi. Bu dönem bize tarımın, hayvancılığın ve gıdanın ne kadar hayati önem taşıyan ve stratejik bir konu olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu. Biz evde kalamayız çünkü ülkemiz için üretmek zorundayız! Sağlık çalışanlarımız nasıl özveriyle bu dönemde çalışıyorsa bizler de bu hassas dönemlerde özveriyle milletimizin gıda ihtiyacının karşılaması için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki gıda da sağlık ve ilaçlar kadar insan hayatı için önemlidir" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Tekirdağ DSYB'den korona virüs çalışmalarını sıklaştırdı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Ekonomi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Mansur Yavaş’tan su faturalarıyla ilgili cepleri rahatlatacak adım Ekonomi
Mansur Yavaş'tan su faturalarıyla ilgili cepleri rahatlatacak adım
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan’ın ilk sözleri Ekonomi
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis’e gelirse destek veririz Ekonomi
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis'e gelirse destek veririz
Kredi kartı kullananları sevindirecek gelişme! Asgari ödeme tutarlarında düzenleme yapıldı Ekonomi
Kredi kartı kullananları sevindirecek gelişme! Asgari ödeme tutarlarında düzenleme yapıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bütün uçuşlar durduruluyor Ekonomi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruluyor
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Ekonomi
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

19:05: Trump savaş dönemi yasasını uyguluyor - Ekonomi 18:37: Tekirdağ DSYB'den korona virüs çalışmalarını sıklaştırdı - Ekonomi 18:22: Yaş zencefil fiyatını ikiye katladı - Ekonomi 18:20: MHP Van il başkanı Göngüralp'ten ekmek zammına tepki - Ekonomi 18:16: Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı - Haberler 17:58: SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar: "Koronavirüsü birlikte yeneceğiz" - Ekonomi 17:54: Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi - Ekonomi 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 16:45: Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu - Ekonomi 15:33: Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti - Ekonomi 15:07: Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak - Ekonomi 14:43: Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız - Ekonomi