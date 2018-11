Tekirdağ Eğitim-Bir-Sen 3. Olağan Genel Kongresi Yapıldı

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:13



Memur Sen Konfederasyonun eğitim iş kolunda hizmet veren, Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ şubesi 3. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.Turizm ve Otelcilik Lisesi Uygulama otelinde yapılan seçimde Tekirdağ merkez ve diğer ilçelerden gelen delegeler oy kullandı. Oy vermek için gelen delegelerin yanı sıra, İl Milli Eğitim müdürü Ersan Ulusan, Çorlu Milli Eğitim müdürü Ahmet Üzgün, Ergene Milli Eğitim Müdürü Besim Dede, Hayrabolu Milli Eğitim müdürü Abdullah Nayır ve STK temsilcileri katıldı. Kongreye AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı M.Fatih İşcan, Bayındır Memur-Sen, TOÇ Bir-Sen ve Tekirdağ Kantin İşletmecileri Derneği Başkanı Sinan Gümüş de çelenk gönderdi.Katılımın yoğun olduğu Genel Kurul, İl Başkanı Ferruh Topuz'un yaptığı konuşma ile başladı. İl Başkanı Ferruh Topuz, geçmiş 4 yıllık dönemi değerlendirdiği konuşmasında, sendikanın bugün geldiği noktayı, ülkenin demokratikleşme çabasına verdiği desteği, 15 Temmuz darbe girişimine karşı aldıkları tavırdan bahsetti.Bu yolda emeği geçen başta il yönetimine, ilçe yönetimlerine, delegelere ve üyelere ayrı ayrı teşekkür eden Topuz konuşmasının devamında, "Eğitim-Bir-Sen'in tarihi, çeyrek yüzyılı aşan mücadele geçmişi, Türkiye'nin karanlıklardan aydınlığa, darbe dönemlerinden demokrasiye, geri kalmışlıktan ilerlemeye geçiş tarihidir. Son çeyrek yüzyıldır, Türkiye'nin her demokratik kazanımında Eğitim-Bir-Sen'in teri, yeri ve imzası vardır. ve yine Eğitim-Bir-Sen'in tarihi, ilim ve irfan davamızda eğitimde yeni açılımlar, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde yeni kazanımlarla paralellik gösterir. Çünkü kuruluşundan bu yana, ülke olarak kaydettiğimiz her ilerleme, ısrarlı takip ve taleplerimizle mümkün olmuştur" dedi.Başta terör ve savaş olmak üzere, yerel, bölgesel veya küresel ölçekte hak ve özgürlük ihlallerine karşı seslerini hep yükselttiklerini de ifade eden Topuz, "Her zaman kardeşlik çağrılarıyla birlik ve beraberlik için harç olduk, kardeşlik hukukunu koruduk. 28 Şubat'ın zulmüne, haklı olmanın verdiği güç ve güvenle karşı durduk. 15 Temmuz işgal girişiminde de hiç düşünmeden, tereddüt etmeden alanlara aktık, tankların, tüfeklerin karşısına çıktık. Eğitim-Bir-Sen'li olmak, can verilerek vatan kılınmış coğrafyayı alın terinin gücüyle büyütmek, kritik zamanlarda irfani duruşla kuşatmak, zor zamanlarda cesaretle korumaktır. Bizim yol ve dava arkadaşlığımızın, teşkilatımızın kimi öncelikleri vardır. Ancak ilk önceliğimiz ülkemizdir, Türkiye'dir. Biz insanı, inancı, umudu, tarihi, beklentisi, özlemi, öfkesiyle Türkiye'nin gerçeği, ümmetin umuduyuz. Bütün bu derinlikleri ve genişlikleri ile Türkiye de bizim gerçeğimizdir. Eğitim-Bir-Sen, Türkiye'nin derin bilincini, insani hassasiyetlerini, kararlılığını ve azmini harekete geçirmiştir" diye konuştu.Tekirdağ şube eski başkan vekili İsmail Çelebi'ye geçen emeklerinden dolayı hediyesini İl Milli Eğitim müdürü Ersan Ulusan ve Şube başkanı Ferruh Topuz verdi.Kongrede Ferruh Topuz başkanlığında tek liste ile seçime girildi. Seçimde oy kullanan delegelerin tamamının oylarını alan Ferruh Topuz, yeniden ekibiyle birlikte şube başkanlığına seçildi. Yapılan seçimler sonucunda şube yönetiminin yanı sıra il Disiplin Kurulu ve İl Denetleme Kurulu da yeniden oluşturuldu.Oy kullanan delegelerin tamamının desteğini alarak yeniden şube başkanlığına seçilen Ferruh TOPUZ, delegelerin desteğine teşekkür ederek; "Yeni yönetimle daha güzel çalışmalar yaparak üyelerimizin ve eğitim çalışanlarının hakları için mücadele ederken yeni Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesine destek vermeye devam edeceğiz. Gücümüzü oluşturan her bir üyemiz bizim için değerlidir. Onlar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde açıklama yaptı.Yapılan seçim sonucunda oluşan Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şube İl Yönetimi şöyle:"Ferruh Topuz Şube Başkanı, M.Fatih Can Başkan Vekili, Ömer Ayhan Mali İşler, Abdullah Yılmaz Teşkilatlanma, Turgut Kelleci Basın ve İletişim, Vedat Dağdelen Eğitim ve Sosyal İşler, Fatih Ersöz Mevzuat ve Toplu Sözleşme." - TEKİRDAĞ