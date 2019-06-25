25.06.2019 11:05
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TEKİRDAĞ Egzozdan çıkan kıvılcım saman yüklü traktörü yaktı

Egzozdan çıkan kıvılcım saman yüklü traktörü yaktıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki traktörün egzozundan çıkan kıvılcımlar, aracın kasasındaki samanlara sıçrayınca alev aldı.

Egzozdan çıkan kıvılcım saman yüklü traktörü yaktı
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki traktörün egzozundan çıkan kıvılcımlar, aracın kasasındaki samanlara sıçrayınca alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, traktör ile kasasında bulunan 100 adet saman balyasını yaktı.
Yangın, bu akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kalaycı Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörünün kasasına tarladan saman balgayarını yükleyen Mustafa Dolay (45), seyir halindeyken iddiaya göre, aşırı sıcaktan zorlanan traktörün egzozundan çıkan kıvılcım kasadaki samanlara sıçrayıp tutuşturdu. Alevler büyüyüp traktörü ve kasasında istiflenmiş olan 100 adet balyayı tutuşturup, yanmaya başladı. Alevleri fark eden Mustafa Dolay, traktörünü durdurup mahalleliden yardım istedi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürülmeye çalışılılan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ve iş makinesi ile müdahalenin ardından güçlükle söndürüldü. Yangında traktör kullanılmaz hale gelirken, samanlar küle döndü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.TEKİRDAĞ Egzozdan çıkan kıvılcım saman yüklü traktörü yaktı
Kaynak: DHA
Malkara , Güncel

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