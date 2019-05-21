Tekirdağ Emekli Yarbay, Serinlemek İçin Girdiği Denizde Boğuldu

Emekli yarbay, serinlemek için girdiği denizde boğuldu Tekirdağ
'da serinlemek için denize giren Hava Kuvvetleri Komutanlığı
'ndan emekli yarbay Atakan Ören(52), boğuldu.
Tekirdağ'da her gün düzenli olarak spor yaparak deniz girdiği belirtilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli yarbay Atakan Ören, bugün saat 17.00 sıralarında merkez Süleymanpaşa
ilçesinin Beyazköy
mevkisinde da denize girdi. Bir süre sonra bir sitenin bekçisi Ören'in suda hareketsiz kaldığını görerek polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
Sualtı Grup Amirliği'nin dalgıç ekibi, Ören'i baygın halde kıyıya çıkardı. İlk müdahalesi kıyıda bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapılan Ören, kaldırıldığı Namık Kemal Üniversitesi
Araştırma Hastanesi acil servisinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Kaynak: DHA