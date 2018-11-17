Tekirdağ Engelli Çocukları Taşıyan Minibüs ile İş Makinesi Çarpıştı 14 Yaralı

Engelli çocukları taşıyan minibüs ile iş makinesi çarpıştı 14 yaralı
TEKİRDAĞ'da engelli çocukları rehabilitasyon merkezine götüren servis minibüsüyle iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 çocuk yaralandı. Tekirdağ
'ın Marmara Ereğlisi
ilçesinde oturan engelli çocukları Çorlu
'daki rehabilitasyon merkezine götürmek için 59 PG 992 plakalı minibüsle yola çıkan Emre Aras, Yeniçiftlik
mahallesine geldiğinde Oktay Poyraz yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 14 çocuk yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulanslarla yaralı çocuklar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ilgili olarak jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.
Tekirdağ
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:25