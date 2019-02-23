Tekirdağ Ergene'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Ergene
'de geri dönüşüm fabrikasında yangın Tekirdağ
'ın Ergene ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi.
Yangın, sabah saatlerinde Ergeni'nin Ulaş Mahallesi ışıklı kavşakta bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede fabrikayı sararken, söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabildi. Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi. Jandarma
ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.
Tekirdağ, Güncel
Kaynak: DHA