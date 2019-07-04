TEKİRDAĞ Eşinin amcası tarafından sokak ortasında öldürüldü-2

Eşinin amcası tarafından sokak ortasında öldürüldüTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Alperen Kahraman (19), eşinin amcası Durmuş S. tarafın sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldü. Saldırı sırasında tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği yodan geçen 2 kişi de yaralandı.Olay, sabah saatlerinde Muhittin Mahallesi Omurtak Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde meydana geldi. Alışverişe çıkan Alperen Kahraman, mağazanın önünde içerideki eşi Melisa'yı beklerken yanına Dursun S. geldi. Eşinin amcası olan Durmuş S., belinden çıkardığı tabancayı Kahraman'a doğrultup ateş etti. Başı ve karnına aldığı kurşunlarla yere yığılan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçen 2 kişi de kurşanların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralandı.Silah sesleri üzerine mağazadan çıkan Melisa Kahraman, kucağında 2 aylık bebeğiyle eşini kanlar içinde yerde görünce sinir krizleri geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Durmuş S. ise emniyete götürüldü.Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Alperen Kahraman'ın cansız bedeni, otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Durmuş S.'nin avukatı olmadan konuşmayı reddettiği belirtildi. Durmuş S. ile Alper Kahraman arasında husumet olduğu öne sürüldü.