Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››TEKİRDAĞ Ev sahibi ihbar etti, kiracısının dairesinde uyuşturucu bulundu - Haberler

TEKİRDAĞ Ev sahibi ihbar etti, kiracısının dairesinde uyuşturucu bulundu

Ev sahibi ihbar etti, kiracısının dairesinde uyuşturucu bulunduTEKİRDAĞ'da kirasını ödemeyen kiracısının dairesine giden N.Y.'nin, evde gördüğü paketten şüphelenip, ihbarda bulunması üzerine polisin yaptığı aramada 1 kilo kokain ele geçirildi.

22.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:40
Ev sahibi ihbar etti, kiracısının dairesinde uyuşturucu bulundu
TEKİRDAĞ'da kirasını ödemeyen kiracısının dairesine giden N.Y.'nin, evde gördüğü paketten şüphelenip, ihbarda bulunması üzerine polisin yaptığı aramada 1 kilo kokain ele geçirildi. Polis, kiracısı A.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Tekirdağ 'da evini kiraya veren N.Y., kiracısı A.D.'nin aylardır kirasına ödememesi üzerine evde olmadığı sırada daireye girdi. Yatak odasında baza altında 3 paket gören N.Y., durumdan şüphelenip, durumu polise bildirdi. Polis, adli makamlardan aldığı izinle mahalle muhtarı ile birlikte girdikleri evde arama yaptı. Aramalarda yatak odasında kanepenin içine gizlenmiş 3 paket bulundu. Narkotik ekiplerinin yaptığı incelemede paketin içindeki maddenin 1 kilo kokain olduğu belirlendi.
Polis, uyuşturucu maddeye el koyarken, evi kiralayan A.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. TEKİRDAĞ Ev sahibi ihbar etti, kiracısının dairesinde uyuşturucu bulundu

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

TEKİRDAĞ Ev sahibi ihbar etti, kiracısının dairesinde uyuşturucu bulundu
Etiketler : Tekirdağ, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı Haberler
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı
Orta Doğu’nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor Haberler
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor
Yasağa uymayan Cevriye Nine: Dedem 4 yaş büyük yazdırmış Haberler
Yasağa uymayan Cevriye Nine: Dedem 4 yaş büyük yazdırmış
’Amca vallahi yasak’ denilmesine rağmen istifini bozmadı Haberler
"Amca vallahi yasak" denilmesine rağmen istifini bozmadı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller’in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haberler
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı Haberler
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Haberler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

Çavuşoğlu Maltalı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Haber Adana'da dezenfeksiyon çalışması - Haber Yurt dışından gelenler, Tekirdağ'daki yurtlara yerleştiriliyor - Haber İZMİR 'Evde kalın' çağrısına rağmen İzmir'de sahil kesimleri doldu - Haber TUNCELİ Munzur Nehri'nde aranan Uzman Çavuş Güneş, FETÖ'cülerle çatışmış - Haber Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı - Haber CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış - Haber
Loading