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TEKİRDAĞ Evinin önünde bağlamasıyla konser verdi

Evinin önünde bağlamasıyla konser verdiTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Fikret Kaya(55), sokağa çıkma yasağı nedeniyle, evinin önünden komşularına bağlamasıyla konser verdi.

12.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:56
Evinin önünde bağlamasıyla konser verdi
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Fikret Kaya(55), sokağa çıkma yasağı nedeniyle, evinin önünden komşularına bağlamasıyla konser verdi.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamına 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Tekirdağ ve ilçelerinde vatandaşlar sokağa çıkma yasağına ikinci günde uydu. Çorlu'nun kırsal Önerler Mahallesi'nde yaşayan Fikret Kaya, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde bağlamasını eline alıp evinin önüne çıktı. Eşi Fatma Kaya ve muhtar Yusuf Yıldırım ile sosyal mesafe kuralların uyan birkaç komşusuna bağlamasıyla konser verdi. Konseri sokak üzerinde oturan komşuları da ilgiyle dinledi.
Elektronik eşya tamirciliği yapan Fikret Kaya, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağını evlerinde geçiren komşularına moral vermek istediğini söyledi. Kaya, 'Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kendi aramızda eğlenti yaparak vakit geçiriyoruz. Komşularımızın istediği türküler de oluyor, onları söylüyorum' dedi. TEKİRDAĞ Evinin önünde bağlamasıyla konser verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Fikret Kaya, Çorlu, Güncel
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