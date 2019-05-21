Evi Yanan Yaşlı Adam, İtfaiye Ekiplerinin Çalışmalarını Gözyaşları İçerisinde İzledi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tek katlı iki ayrı ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Ahmet Dallı (85), itfaiye ekibinin söndürme çalışması sırasında gözyaşları döktü.

ALEVLER RÜZGARIN DA ETKİSİYLE KISA SÜREDE EVLERİ SARDI

Malkara'nın kırsal Sağlamtaş Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hüseyin Anlar'ın evinin bahçesinde bulunan yaklaşık 500 saman balyası henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Balyaların alevi rüzgarın da etkisiyle yan tarafında bulunan Ahmet Dallı'ya ait tek katlı iki eve sıçradı. Ev sahibi Dallı ile mahalle sakinleri yangına hortum ve kovalarla su dökerek söndürmeye çalışırken, alevler rüzgarın de etkisiyle kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine giden Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

YAŞLI ADAM, İTFAİYE EKİPLERİNİ GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE İZLEDİ

Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Ahmet Dallı, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sırasında gözyaşları döktü. Baygınlık geçiren Dallı'ya sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Yangında 2 ev ile yaklaşık 500 saman balyası yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.

Kaynak: DHA