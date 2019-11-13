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"Tekirdağ Fotoğrafları Sergisi" açıldı

Tekirdağ Fotoğraf Derneği (TEFOD) tarafından, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kapsamında "Tekirdağ Fotoğrafları Sergisi" açıldı.

13.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:26
Fotoğraf Derneği (TEFOD) tarafından, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kapsamında "Tekirdağ Fotoğrafları Sergisi" açıldı.
Belediyesinin destekleriyle Hasan Ali Yücel Meydanı'nda açılan sergide, dernek üyelerinin kentin farklı noktalarında çektiği fotoğraflar yer aldı.
Serginin açılışında konuşan TEFOD Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu, dernek olarak Tekirdağ'ın güzelliklerini fotoğraflamaya çalıştıklarını ve böyle anlamlı bir günde sergi açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve dernek üyeleri katıldı.
Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Süleymanpaşa, Hasan Ali, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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