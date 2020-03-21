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TEKİRDAĞ Giyim pazarı boş kaldı

Giyim pazarı boş kaldıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kurulan giyim pazarına vatandaşlar bugün ilgi göstermedi.

21.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:23
Giyim pazarı boş kaldı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kurulan giyim pazarına vatandaşlar bugün ilgi göstermedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında önlem alınan pazara gelen olmayınca bazı esnaflar tezgahlarını topladı.
Çorlu'nun en büyük giyim pazarı belediyenin kapalı pazar yerinde kuruldu. Erken saatlerde büyük bir umutla tezgahlarını açan esnaf pazara ilginin olmadığını görmesi üzerine erkenden tezgahlarını toplamak zorunda kaldı. Pazar esnaflarından Ramazan Efendioğlu, "Pazar gördüğünüz gibi boş. Esnaftan başka kimse yok. Esnaf burada, akşam üstü bir şeyler olur mu olmaz mı bilmiyorum" dedi.
CİDDİ ÖNLEMLER ALDIK
Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, belediye tarafından pazar yerinin ilaçlanmasının yapıldığını ve vatandaşların da dezenfekte kullanmaları için pazarın girişine sistem yapıldığını söyledi. Üstek, "Bakanlığın ve federasyonumuzun verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ediyoruz. Esnafımız da önlem almış durumda, maske ve eldiven kullanıyoruz. Sebze pazarında yoğunluk yaşandı ancak aynı yoğunluğu giyim pazarı için söylememiz doğru olmaz. Tedbir alınması ve alınan tedbirlere hepinizin uyması şart" diye konuştu. TEKİRDAĞ Giyim pazarı boş kaldı

Kaynak: DHA

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TEKİRDAĞ Giyim pazarı boş kaldı
Etiketler : Koronavirüs, Çorlu, Güncel

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