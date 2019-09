Tekirdağ-hastaneye gitmek için evinden çıkan neslihan, 1 aydır kayıp

Hastaneye gitmek için evinden çıkan Neslihan, 1 aydır kayıp Tekirdağ 'ın Ergene ilçesinde evinden hastaneye gitmek için ayrılan ev kadını Neslihan Kundakçıoğlu'ndan (26), 1 aydır haber alınamıyor. Eşinin hayatından endişe duyduğunu söyleyen Ali Kundakçıoğlu (32), Gidebileceği her yeri aradık ama bulamadık dedi.Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Neslihan Kundakçıoğlu, 1 ay önce evinden hastaneye gitmek için çıktıktan sonra bir daha haber alınmadı. Fabrika işçisi Ali Kundakçıoğlu, 4 yıl önce severek evlendikleri eşi ile mutlu bir hayatları olduğunu belirterek, eşinin hayatından endişe duyduğunu söyledi. Kendisinin fabrikada gece vardiyasında olduğu sırada eşinin telefonla arayıp, sabah hastaneye gideceğini söylediğini belirten Ali Kundakçıoğlu, sabah eve geldiğinde eşinin olmadığını görünce telefonla aradığını ve Hastaneye gitmek için otogarda otobüs bekliyorum dediğini kaydetti.Daha sonra kendisinin uyuduğunu ve öğleden sonra uyandığında eşinin hastaneden gelmediğini gördüğünü ifade eden Ali Kundakçıolu, telefonla aradığında kapalı olduğunu ve ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine hastaneye giden Kundakçıoğlu, eşinin hastaneye gitmediğini öğrenince her yerde aramaya başladı. Eşinin memleketi Amasya'daki ailesi ve akrabalarını da arayarak durumu bildiren Kundakçıoğlu, eşinin izine rastlayamadı. Eşinin ailesinin de her yeri aradığını, ancak hiçbir şekilde ulaşamadığını anlatan Kundakçıoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı'na da kayıp başvurusunda bulundu.Jandarma ve ailenin yaptığı aramalarda Neslihan Kundakçıoğlu'nun izine rastlanılmadı. Eşinin hayatından endişe duyduğunu söyleyen Ali Kundakçıoğlu, Eşim hiçbir zaman telefonunu kapatan biri değildi. Tam 1 aydır her yeri aradık ama bulamadık dedi.