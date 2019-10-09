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Tekirdağ hayrabolu'da trafik kazası 2 yaralı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak, takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

09.10.2019 09:48
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak, takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tekirdağ-Hayrabolu yolu Karabezirgen mahallesi yakınlarında meydana geldi. F.S. yönetimindeki 59 KA 039 plakalı otomobil, Karabezirgen mahallesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada sürücü F.S. ve araçta bulunan İ.Y. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Tekirdağ hayrabolu'da trafik kazası 2 yaralı

Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

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