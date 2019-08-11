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TEKİRDAĞ HAYVANLARIN KURTARMAK İSTERKEN TREN ALTINDA KALAN GENÇ ÖLDÜ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde İstanbul-Uzunköprü seferini yapan yolcu treninin çarptığı Kadir Bingöl (20), hayatını kaybetti.

11.08.2019 15:53
TEKİRDAĞ HAYVANLARIN KURTARMAK İSTERKEN TREN ALTINDA KALAN GENÇ ÖLDÜ
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde İstanbul-Uzunköprü seferini yapan yolcu treninin çarptığı Kadir Bingöl (20), hayatını kaybetti. Bingöl'ün rayların üzerinden geçen büyükbaş hayvanlarına trenin çarpmasını önlemek isterken, trenin altında kalarak öldüğü belirtildi.
Kaza, Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine giden 12704 sefer sayılı yolcu treni, seyir halinde olduğu sırada Kadir Bingöl'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Bingöl, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bingöl, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Çobanlık yaptığı belirtilen Kadir Bingöl'ün büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götürmek için tren raylarının üzerinden karşıya geçirmek istediği belirtildi. Hayvanlarının rayların üzerinden geçtiği sırada trenin geldiğini gören Bingöl'ün, hayvanlarını hamle yaparak kurtarırken, kendisinin trenin altına kaldığı ifade edildi.
Tren makinistinin ifadesi polis ekipleri tarafından alındıktan sonra, tren 1 saat aranın ardından Uzunköprü'ye hareket etti. Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kadir Bingöl'ün otlatmak istediği hayvanlar ise polis ekipleri tarafından toplandı.
TEKİRDAĞ HAYVANLARIN KURTARMAK İSTERKEN TREN ALTINDA KALAN GENÇ ÖLDÜ

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Kaynak: DHA

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