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Tekirdağ hileli satış yapan 2 kişiye, pazardan men cezası

Hileli satış yapan 2 kişiye, pazardan men cezasıTekirdağ'da, perşembe günleri kurulan semt pazarında, fiyat etiketlerini değiştirerek, hileli satış yaptığını belirlenen R.T ve A.S.'ye pazardan 1 hafta men cezası verildi.

03.10.2019 15:01
Hileli satış yapan 2 kişiye, pazardan men cezası
Tekirdağ'da, perşembe günleri kurulan semt pazarında, fiyat etiketlerini değiştirerek, hileli satış yaptığını belirlenen R.T ve A.S.'ye pazardan 1 hafta men cezası verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, perşembe günleri kurulan semt pazarında yaptığı denetimlerde R.T ve A.S.'nin, tezgahlarında tüketiciyi yanıltıcı ve hileli etiketler kullandığını belirledi. Zabıta ekipleri, satışlarının hileli olduğu gerekçesiyle 2 kişinin tezgahlarını kapatıp, 1 hafta süreyle satış yapmama cezası uyguladı. Esnafın tezgahlarının kurulduğu yere de 'Burada satış yapan esnafın vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı Zabıta Müdürlüğünce kapatılmıştır' yazılı pankart asıldı.
Tekirdağ hileli satış yapan 2 kişiye, pazardan men cezası

Tekirdağ, Zabıta, Güncel

Kaynak: DHA

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