27.06.2019 22:46
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TEKİRDAĞ Hurda kumaş deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Hurda kumaş deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldüTEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde hurda kumaş deposunda çıkan yargında depo kullanılamaz hale geldi.

Hurda kumaş deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde hurda kumaş deposunda çıkan yargında depo kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Ergene ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde bulanan hurda kumaş deposunda meydana geldi. Depodan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede depoyu sarması, çevredekileri endişelendirdi. Ergene Belediyesi İtfaiye ekiplerinin depo yangınını müdahalede yetersiz kalması üzerine çevre ilçelerden de takviye istendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, uzun çabalar sonucu kontrol altına alındı. Yangında depo kullanılamaz hale gelirken, maddi hasar meydana geldi.
Yangın söndürme çalışmaları sırasında tesislere girmek isteyen bir çalışana ise çevrede güvenlik önlemi alın polis ekipleri izin vermedi. Yangın sırasında çevrede toplanan bazı vatandaşların cep telefonları ile söndürme çalışmalarını görüntülediği görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, depoda 5 ay önce de yangın çıktığı öğrenildi.TEKİRDAĞ Hurda kumaş deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü
Kaynak: DHA
İtfaiye , Ergene , Güncel

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