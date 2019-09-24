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"Tekirdağ'ı kültür başkenti yapacağız"

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, "Tekirdağ'ı kültür başkenti yapacağız" dedi.

24.09.2019 09:20
Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, "Tekirdağ'ı kültür başkenti yapacağız" dedi.
Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü olarak atanan Hacıoğlu, görevine başladı.
Daha önce Gaziosmanpaşa ve Beylikdüzü milli eğitim müdürlükleri ile Edirne Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yapan Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın kültür ve turizm açısından çok geniş bir yelpazesi olduğunu, burayı daha geniş kitlelere tanıtmak için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.
Tekirdağ'ın 4 kültür merkezine sahip olduğunu ve bunun büyük bir avantaj olduğunu ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:
"Tekirdağ Trakya'nın en büyük şehri. Kültür ve turizm açısından alt yapı özellikleri olan bir ilimiz. Merkez de dahil olmak üzere dört kültür merkezi var. Bu merkezleri yaşam merkezi haline getireceğiz. Tekirdağ'ın farkındalığını hem Trakya'ya hem de dünyaya duyurmak için çok çalışacağız. Tekirdağ'ı kültür başkenti yapacağız. "

Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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