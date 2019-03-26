Tekirdağ İçin Düşünüyor, Tekirdağ İçin Çalışıyoruz"

Kaynak: AA

"Tekirdağ için düşünüyor, Tekirdağ için çalışıyoruz" konulu basın toplantısı düzenlendi.Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Tekirdağ TSO toplantı salonunda yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın menfaatleri doğrultusunda oda olarak çalışmalara devam ettiklerini söyledi.Günay, kentin ticaret, turizm ve sanayi potansiyelini artırmak istediklerini ifade etti.Tekirdağ ekonomisinin, bilimsel ve teknolojik sıçramayla endüstri 4.0 çağına uygun gelecek vizyonunu siyaset üstü vizyon ve ortak akıl ile gerçekleştireceğini ifade eden Günay, şunları kaydetti:"Süleymanpaşa Ekolojik Endüstri ve Lojistik Üs planlamasının yapılması gerekiyor. Kobiler Sitesi'nin tesis edilerek şehir merkezine sıkışan işletmelerimizin, günümüz şartlarına uygun faaliyetlerini sürdürebileceği fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilecek modern altyapı ve inşaat teknolojilerinin uygulandığı projenin hayata geçirilmesi, fuar ve kongre merkezinin kurulması ve kurulan bu merkezde üreticilerimize ve halkımıza yönelik bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonların düzenlenmesi, şehrimizin ana arteri olan Hükümet Caddesi'nin ticari ve ekonomik öncelikler gözetilerek, bölge esnafının görüşleri doğrultusunda, trafik sorununun ve otopark ihtiyacının giderilerek yeniden düzenlenmeli.Şehir ulaşım planında 30-40 yıllık hedefler yer almalı. Tekirdağ'ın üretim merkezlerinin demir yoluna entegrasyonu ve limanlara bağlantısının sağlanmalıdır. Burada yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimin beraber çalışması gerekmektedir."