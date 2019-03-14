Tekirdağ İçin Hazırlanan Tarımsal Projeler Değerlendirildi

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisinin Tekirdağ için hazırladığı projeler değerlendirildi.Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca başkanlığında düzenlenen toplantıda, tarım, hayvancılık ve su ürünleriyle ilgili geliştirilecek projeler görüşüldü. Toplantıyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:"İlimizin tarımsal yeniliklerle buluşturulması, üretim, miktar ve kalitesinin arttırılması, çiftçilerimizin mesleki, beceri kazanımlarının yükseltilmesi, istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, girişimcilik kapasitelerinin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amacıyla 2019 yılı ve daha sonraki yıllarda hayata geçebilecek ilimizin tarımsal potansiyeline uygun; bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri, kırsal kalkınma, gıda ve gıda güvenilirliği gibi konu başlıklarından oluşan çok sayıda proje görüşüldü." - TEKİRDAĞ