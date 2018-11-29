Tekirdağ İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Terörle Mücadelede Yüksek Başarı Gösterdik

29 Kasım 2018 Perşembe 14:12



29 Kasım 2018 Perşembe 14:12

İçişleri Bakanı Yardımcısı Prof.Dr. Tayyip Sabri Erdil, bakanlığın terörle mücadelede yüksek bir başarı gösterdiğini belirterek, Yüksek bir başarı sağlandı bu alanda, özellikle terörle ilgili mücadelede yüksek bir başarı gösterdik. Bunun sürdürülebilir olması için yeni çalışmalar üretmek durumundayız ve bu mücadele kapasitemizin yeni bir performansla desteklememiz gerekiyor dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Tayyip Sabri Erdil, Tekirdağ'da kurulan İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES), projesi kapsamında incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret eden Erdil, bakanlığın kamuya sunduğu hizmetlerin etkinliğini, verimliliği konusunda çalışma yapacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı'nın özellikle terörle mücadele yüksek bir başarı gösterdiğini söyleyen Erdil, şöyle dediBu program çerçevesinde, iki toplantı yaptık. Bu toplantı da İçişleri Bakanlığımızın ilgili il sorumluları, birim sorumluları ile bir araya geldik. Bunlar emniyet müdürlüğümüz, jandarma komutanımız, sahil güvenlik komutanımız, göç idaresi müdürlüğümüz, nüfus ve vatandaşlık müdürlüğümüz, asayiş ile ilgili diğer birimlerimizle bir araya geldik. Buradak,i hizmetlerimizi genel olarak bir değerlendirdik ve bu değerlendirme sonuçlarını birlikte daha sonra bir araya gelerek, bunların sonuçlarını sayın bakanımıza ve bundan sonraki çalışmalarımıza yansıtacağız doğal olarak. Çalışmamızın ikinci ayağında ilimizdeki sivil toplum örgütleri ile oda başkanlarımız, muhtarlarımız, okul aile birliği başkanlarımız ile bir araya geleceğiz. Onlarla da vatandaşa sunduğumuz hizmetlerin onlar gözüyle değerlendirmesini alacağız. Burada tabi İçişleri Bakanlığı olarak bizim özellikle güvenlik yönetimine ilişkin kolluk kuvvetlerimizin sürdürdüğü hizmetler var. Bunlar güvenlik ve asayiş, trafik ve uyuşturucu, terörle mücadele. Bu konuda bakanlığımızın oluşturduğu kapasiteyi ve bu geçen yıl ki içerisinde oluşturulan performansı beraber değerlendirdik. Yüksek bir başarı sağlandı bu alanda, özellikle terörle ilgili mücadelede yüksek bir başarı gösterdik. Bunun sürdürülebilir olması için yeni çalışmalar üretmek durumundayız ve bu mücadele kapasitemizin yeni bir performansla desteklememiz gerekiyor.'VATANDAŞA DİREK DOKUNAN BİR BAKANLIĞIZ'İçişleri Bakanlığı'nın vatandaşa direkt dokunan ve her anından yanında olan bir bakanlık olduğunu belirten Tayyip Sabri Erdil, Bunun çalışmaları yapılacak, öte yandan biz vatandaşa direkt dokunan, doğumdan başlayıp, ölüme hatta vatandaşlarımızın ölümden sonraki bir takım hizmetlerini takip eden, yürüten onlara ilişkin hizmet yürüten bir bakanlığa sahibiz. Bu hizmetleri de ifade ettiğim çok geniş bir hizmetleri de etkinliğini, verimliliğini arttırmak gerekiyor bunları değerlendireceğiz. Burada değerli arkadaşlar şunu paylaşmak istiyorum. Bu yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni yönetişim sisteminde bu değerlendirme süreçlerini daha etkin, daha verimli hizmet üretmek ve bunun vatandaşa ulaşımını, vatandaşın bu hizmetlere ulaşımını kolaylaştırmak hızlandırmak zaten bu yeni yönetişim sisteminin bir parçası ve gereğidir. O anlamda topyekun tüm kurumlarımız yeniden işleyişlerini, yönetimlerini tazeleyip sürdürecektirler. O işimizin de bir parçası. Bundan sonra sürdürülmesi gereken önemli bir parçası. İçişleri Bakanlığı olarak bütün bakan yardımcılarımız epey bir süredir sahada ve bu istikamette çalışmalarını sürdürüyorlar çeşitli illerde. Bizde bir günlük bir çalışma programı ile Tekirdağ'dayız. Sayın valimizle güzel bir değerlendirme yaptık, ileriki aşamalarda da devam edeceğiz dedi.Erdil, daha sonra sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya geldi.