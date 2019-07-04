Tekirdağ ihracatta Trakya'yı sırtlıyor

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayımlanan nisan ayı ihracat rakamlarına göre, Trakya'da 100 milyon doların üzerinde ihracat yapıldığını bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Trakya'nın sanayi, tarım, turizm sektörleri ile her geçen gün daha da büyüdüğünü belirtti.

Tekirdağ'da nisan ayı ihracat rakamlarında diğer yıla göre artış olduğunu bildiren Şahin, "TİM tarafından yayımlanan ihracat rakamlarına baktığımızda Tekirdağ, nisan ayında 86,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bölge illeri arasında en yüksek ihracatı yapan il olmuştur. 2019 yılı ile 2018 yılı Tekirdağ'ın ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 15,6 milyon dolar artmıştır." bilgisini verdi.

Şahin, bölgede en çok ihracatın Tekirdağ'da yapıldığını ifade ederek, "Aynı dönemde Kırklareli ili ihracatında ise bir önceki yıla göre 4,5 milyon dolarlık artış meydana gelmiştir. Edirne 2019 yılı nisan ayında 4,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş, bir önceki yılın ocak-nisan dönemine göre ihracatında 0,6 milyon dolarlık bir azalma olmuştur. Üç ilimizin nisan ayında yaptığı toplam ihracat 100 milyon doları geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA