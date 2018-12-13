Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Spina Bfida Hastası Çocukları Ziyaret Etti

Tekirdağ
İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çerkezköy
ilçesinde Metin Seçkin Ortaokulu öğrencisi doğuştan spina bfida hastası Özge ve İrfan'ı ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.
Ulusan, Özge Marangoz ve İrfan Kaya
'nın son durumları hakkında bilgi aldı. İstekleri sorulan Özge ve İrfan, "Okulumuzdan memnunuz. Derslerimiz gayet güzel şekilde geçiyor. Mutluyuz" cevabını verdi. Ulusan, başarılı çalışmaları ve azmi nedeniyle Özge ve İrfan'ı tebrik ederken hediye takdiminde de bulundu. Ulusan'a ziyareti sırasında Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Gümüş
de eşlik etti.
Gülüşü ile dünyaya umut saçan ve asla pes etmeyen tutumu ile herkesin takdirini kazanan doğuştan spina bfida hastası Özge Marangoz, Metin Seçkin Ortaokulunda eğitim hayatını sürdürüyor. 13 yıllık yaşamı boyunca 12 ameliyat geçiren fakat hayata karşı dik duruşuyla, her ameliyattan başarı ile çıkan Özge, hayallerinin resmini çizmişti. Annesi Kalbiye Marangoz ile dik duruşunu hiç bozmayan ve gayretli çalışmalarıyla göz dolduran Özge, mesleği ne olursa olsun resim çizmeye devam edeceğini de belirtti. - TEKİRDAĞ
Çerkezköy,Tekirdağ
13 Aralık 2018 Perşembe 17:38