Tekirdağ İl Öğrenci Meclis Başkanı Seçildi

Milli Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi gereği Tekirdağ
İl Öğrenci Meclis Başkanlığı Seçimi bir demokrasi şöleni havasında gerçekleştirildi.
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlü Toplantı Salonunda öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen İl Öğrenci Meclisi Toplantısında, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Halit Eren
'in açılış konuşmasının ardından sandık kurulu başkan ve üyeleri seçimle belirlendi. İl Öğrenci Meclis Başkanlığı için ilçelerden aday olan 4 öğrenci tanıtım ve propaganda çalışmalarını gerçekleştirdi. Seçim sonucunda Süleymanpaşa
ilçesi Tekirdağ Belediyesi
Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Dilara Ayça Kahraman, İl Öğrenci Meclis Başkanı seçildi.
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, "İl Öğrenci Meclis Başkanı seçilen Dilara Ayça Kahraman'ı kutluyor ve Türkiye
Öğrenci Meclisinde ilimizi başarıyla temsil etmesini diliyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ
22 Kasım 2018 Perşembe 10:21