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Tekirdağ'ın ara yolları toprak yığınıyla kapatıldı

Tekirdağ'ın ara yolları toprak yığınıyla kapatıldıİÇİŞLERİ'nin yayımladığı genelgeyle giriş- çıkışlara kapatılan illerden Tekirdağ'da araçların girişine izin verilmezken, jandarma ara yolları da toprak yığını ile kapattı.

14.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:21
Tekirdağ 'ın ara yolları toprak yığınıyla kapatıldı
İÇİŞLERİ'nin yayımladığı genelgeyle giriş- çıkışlara kapatılan illerden Tekirdağ'da araçların girişine izin verilmezken, jandarma ara yolları da toprak yığını ile kapattı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak 'a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi. Bu illerden Tekirdağ il sınırlarında önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Kentin ana girişlerinde kurulan kontrol noktalarında araçlar kontrol edilirken, ara yollardan yapılan girişler için de tedbirler alındı. Kırklareli'den Tekirdağ'a gelmek isteyenlerin Balkaya ve Aksicim bölgesindeki ara yolları kullandığının belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri, yolu toprak yığını ile kapattı. Jandarma Vize ilçesi ile Kıyıköy beldesi girişinde oluşturduğu uygulama noktasında da Tekirdağ'a ve Kırklareli'ne seyahat belgesi olmayanların geçişine izin vermezken, izinli olanların geçişini sağlıyor.
SÜRÜCÜ VE YOLCULARA SOSYAL MESAFE UYARISI
Tekirdağ'ın girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında ise jandarma ve polis ekipleri, araçlarda maske ve sosyal mesafe ile seyahat belgesi kontrolü yaptı. Jandarma ve polis ekipleri maskeleri olmayan sürücüleri maske takmaları konusunda uyarırken, sosyal mesafeyi korumayıp, aracın önünde oturan vatandaşları arka koltuğa geçmesini sağladı. Kontrol noktalarında araçlarda bulunanlara ateş ölçümleri de gerçekleştirildi. Tekirdağ’ın ara yolları toprak yığınıyla kapatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Zonguldak, Jandarma, Tekirdağ, Güncel
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