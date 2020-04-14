Tekirdağ'ın ara yolları toprak yığınıyla kapatıldı
çıkışlara kapatılan illerden Tekirdağ'da araçların girişine izin verilmezken, jandarma ara yolları da toprak yığını ile kapattı.
14.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:18
Tekirdağ'ın girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında ise jandarma ve polis ekipleri, araçlarda maske ve sosyal mesafe ile seyahat belgesi kontrolü yaptı. Jandarma ve polis ekipleri maskeleri olmayan sürücüleri maske takmaları konusunda uyarırken, sosyal mesafeyi korumayıp, aracın önünde oturan vatandaşları arka koltuğa geçmesini sağladı. Kontrol noktalarında araçlarda bulunanlara ateş ölçümleri de gerçekleştirildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Zonguldak, Jandarma, Tekirdağ, Güncel