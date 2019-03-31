31 Mart 2019, 21:43
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Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Vahap...

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Vahap Akay kazandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Vahap Akay kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Vahap Akay 44 bin 512, AK Parti adayı Süleyman Kozuva 39 bin 833, HDP adayı Barış Kırmızıtaş 2 bin 690 oy aldı.

Akay'ın öz geçmişi

1978 yılında Çerkezköy'de doğan Akay, ilkokulu Çerkezköy'de, liseyi Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı.

Ankara Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Büro Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Akay, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi.

Akay, CHP Çerkezköy İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 2006-2011 yıllarında Kızılay Çerkezköy Şube Başkan Yardımcılığı yapan Akay, 2014'teki yerel seçimlerde CHP'den Çerkezköy Belediye Başkanı seçildi.

İyi derecede İngilizce bilen Vahap Akay, evli ve 2 çocuk babası. Vahap Akay, Tekirdağ, Cumhuriyet Halk Partisi, Çerkezköy, Güncel
Kaynak: AA