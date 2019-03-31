Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Vahap...

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Vahap Akay
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Vahap Akay 44 bin 512, AK Parti
adayı Süleyman Kozuva
39 bin 833, HDP
adayı Barış Kırmızıtaş
2 bin 690 oy aldı.
Akay'ın öz geçmişi
1978 yılında Çerkezköy'de doğan Akay, ilkokulu Çerkezköy'de, liseyi Kabataş
Erkek Lisesi'nde tamamladı. Ankara Bilkent Üniversitesi Bilgisayar
Teknolojileri Büro Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Akay, Anadolu Üniversitesi
İşletme Bölümünü bitirdi.
Akay, CHP Çerkezköy İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 2006-2011 yıllarında Kızılay
Çerkezköy Şube Başkan Yardımcılığı yapan Akay, 2014'teki yerel seçimlerde CHP'den Çerkezköy Belediye Başkanı seçildi.
İyi derecede İngilizce bilen Vahap Akay, evli ve 2 çocuk babası.
Vahap Akay, Tekirdağ, Cumhuriyet Halk Partisi, Çerkezköy, Güncel
Kaynak: AA