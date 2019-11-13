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Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandıTekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

13.11.2019 14:27 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:36
'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı
Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.
Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenlere Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ 8'inci Mekanize Tugay Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kıcanoğlu,
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, il protokokolü ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Güzel yurdumuzun, güzide kentlerinden olan Tekirdağ'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü manevi huzurunuzda kutluyor olmanın gurur ve mutluluğu içerisindeyim. Özgür, bağımsız, demokratik ve çağdaş Cumhuriyeti'nin fikri hür vicdanı hür bir ferdi olarak ilke ve fikirlerinizin ışığında ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak en büyük hedefimizdir. 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' sözünü hedef edinerek büyük ailem olarak gördüğüm Tekirdağ halkına hiçbir kesim arasında ayrım gözetmeden hak, hukuk ve adalet çerçevesinde hizmet götürmeye devam edeceğim. Tekirdağ halkı olarak üstlenmiş olduğumuz tarihsel sorumluluğun bilinci ile en büyük eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ve aziz vatanımızı koruyacağımıza ve yaşatacağımıza söz veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şahsınız olmak üzere silah arkadaşlarınızı ve mücadelenin kahramanlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun diye konuştu
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Yaşanan işgaller karşısında her zaman olduğu gibi, Tekirdağ'ımızda da içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz sahip olduğu manevi güç ve bağımsızlık inancı ile eşine az rastlanır bir kahramanlık göstererek bütün Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'ımızı düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. İstiklal uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz bütün sıkıntılara göğüs germiş ve bizlere bu güzel vatanı bırakmışlardır. Böyle bir ecdadın torunları olarak bizlere düşen görev ecdadımızın kutsal emaneti olan şehrimizi ve ülkemizi millet şuuru ile korumak, geliştirmek daha müreffeh yarınlara taşımaktır. Bu anlamlı günde başta büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygı ile anıyor Tekirdağ'ımızın kurtuluş gününü kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum dedi.
Daha sonra Vali Aziz Yıldrım ile beraberindekiler, valilik önünde açılan Tekirdağ'a ait eski resim sergisini gezdiler.
Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


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