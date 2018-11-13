Tekirdağ'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96. Yılı Törenlerle Kutlandı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın da katıldığı tören Tekirdağ Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin çelenk sunumuyla başlarken saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla al bayrağımız göndere çekildi.

Kutlama mesajlarının okunması ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapması ile devam eden törene Başkan Eşkinat'ın yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Enez Kaplan, Garnizon Komutanı Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ il ve Süleymanpaşa ilçe protokolü, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kurtuluş töreni Sertan Acat yönetiminde Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile sona erdi.