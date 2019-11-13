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Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

13.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:44Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı
'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle Tarihi Tekirdağ Valilik Binası önünde düzenlenen çelenk sunma törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Tekirdağ Garnizon Komutanı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Kılıç, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Daha sonra Valilik önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Çelenk sunumundan sonra günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Milli Mücadele döneminde ülkenin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Tekirdağ'da da içinde bulunduğu tüm olumsuz şartlara rağmen aziz milletimiz sahip olduğu manevi güç ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergileyerek bütün Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'ı düşman işgalinden kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmuştur" diye konuştu.

Tören Süleymanpaşa Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri ile son buldu. - TEKİRDAĞ

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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