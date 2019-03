Tekirdağ'ın İhracatı İstanbul'da Görünüyor"

Kaynak: AA

MESUT KARADUMAN - Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin Tekirdağ 'ın imalat, ihracat sektöründe ilk 10 kent arasında olduğunu belirterek, "İhracatımızın bir kısmı gözükmemektedir çünkü Tekirdağ'daki imalat sanayisinde faaliyet gösteren firmalarımızın bir kısmının merkezlerinin İstanbul 'da olması nedeniyle rakam düşüyor." dedi. Türkiye 'nin önemli tekstil üretimi ve ihracatının merkezlerinden olmasına rağmen üretici firmalarının merkezlerinin İstanbul'da olması nedeniyle rakamlar Tekirdağ'a yansımıyor.Bin 500'den fazla üretim yapan işletmenin olduğu Tekirdağ'da 13'ü organize sanayi bölgesi ile bir Avrupa Serbest Bölge olmak üzere 14 kümelenmiş sanayi bölgesi bulunuyor. Gıda ve makine üretimlerinin de göz doldurduğu sanayi kentinde tekstil ürünleri de önemli ihraç malları arasında yer alıyor.Sanayi, tarım, turizm sektörleri ile her geçen gün daha da büyüyen Tekirdağ'da geçen yıl, en çok ihracatı yapılan ürünler tekstil, tekstil ham maddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri oldu.Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'dan yapılan ihracatın her geçen yıl arttığını söyledi.Tekirdağ'dan en fazla Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapıldığını belirten Şahin, "Tekirdağ Türkiye'de imalat, ihracat sektöründe ilk 10'a giren bir ilimiz. Katma değer oluşturması, ihracat noktasında ülkemize döviz kazandırması noktasında Türkiye'de en çok sanayileşmiş iller arasında 10. sırada bulunuyor. Bu anlamda Tekirdağ'ın ihracatı özellikle üretim odaklı ve imalat odaklı ihracatımız her sene artmaktadır." diye konuştu.Özellikle tekstilde Almanya Fransa 'ya önemli ihracatların yapıldığının altını çizen Mahmut Şahin, geçen yıl tekstilde Tekirdağ'dan 207 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.Tekirdağ'dan yapılan ihracatın reel olarak daha fazla olmasına rağmen, bazı firmaların merkezlerinin kent dışında olması nedeniyle ihracat rakamlarının bir kısmının Tekirdağ hanesine yazılmadığına işaret eden Genel Sekreter Mahmut Şahin, şunları kaydetti:"Tekstil dışında diğer imalat sektöründe de önemli ihracatlar yapılıyor. Bu kapsamda Tekirdağ'da en çok 1,15 milyar dolar civarında imalat sektöründe ihracat gerçekleştirildi. Bu ihracatın bir kısmı gözükmemektedir çünkü Tekirdağ'daki imalat sanayisinde faaliyet gösteren firmalarımızın bir kısmının merkezlerinin İstanbul'da olması ihracatın oradan yapıldığı göstermesi bizim ilimize yansımıyor ve rakam düşüyor. Bizim tahminimize göre bu rakam 2-2,5 milyar dolar civarında. Tekirdağ'ın rakamlarının bir kısmı İstanbul'da görünüyor."Şahin, ihracatın desteklenmesi amacıyla hem hükümetin hem de kalkınma ajanslarının yoğun çaba sarf ettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:"Hükümetimizin ihracatı artırmak için bankalar ve primlerle birlikte desteklerken, Kalkınma Ajansları da ticaret odalarımızla birlikte iş birliği içerisinde yurt dışı pazar arama noktasında ihracatımızı arttırmayı hedeflemektedir. Yaptığımız çalışmalar sonunda 22 yeni ülkeye tarım makineleri ve tekstil ürünleri gönderme şansımız oldu. Hükümetimizin teşvik paketleriyle ve kredi sistemleriyle Tekirdağ'ın ihracatının daha da artacağını bekliyoruz."