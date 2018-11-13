Tekirdağ'ın Kurtuluşu Resepsiyonla Kutlandı

Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, kentin işgalden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verdi.
Tekirdağ'ın işgalden kurtuluşunun 96 yıl dönümü, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın kenteki bir otelde verdiği resepsiyonla kutlandı.
Konukları, eşi Gülseren Albayrak ile kapıda karşılayan Albayrak, yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nın büyük bir mücadeleyle kazanıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet neferleri olarak atamızın çizdiği bu yolda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için yürümeye devam ediyoruz. Bugün hepimiz için gururlu bir gün. Böyle bir günden Tekirdağ'ımızın kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümünü kutluyorum."
Kadir Albayrak,Tekirdağ