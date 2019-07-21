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Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajları doldu

Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajları dolduTekirdağ'da hava sıcaklığının 33 derece, hissedilen nem oranının yüzde 50 olarak ölçülmesiyle birlikte halk mavi bayraklı plajlara akın etti.

21.07.2019 22:09
Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajları doldu
Tekirdağ'da hava sıcaklığının 33 derece, hissedilen nem oranının yüzde 50 olarak ölçülmesiyle birlikte halk mavi bayraklı plajlara akın etti.
Bunaltıcı sıcakların yaşandığı Tekirdağ'da hafta sonu tatilini de fırsat bilen vatandaşlar mavi bayraklı plajlara sahip Altınova, Kumbağ, ve Şarköy ilçelerindeki plajlara akın etti. Plajlar yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. Bölgedeki sosyal aktivitelerden de faydalanan vatandaşlar, İstanbul'a yakın olması nedeni ile de hafta sonlarında Tekirdağ'a gelerek halk plajlarında güneşin tadını çıkıp, denizde serinledi.
Akın akın gelen tatilciler nedeniyle Tekirdağ ve çevre ilçelerinde yoğunluk yaşanmasına da neden oldu. Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajları doldu
Kaynak: DHA
Tekirdağ, Güncel

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