Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari araç, ilkokulun bahçe duvarına çarptı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari araç, ilkokulun bahçe duvarına çarptı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari araç, ilkokulun bahçe duvarına çarptı
09.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:08
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari araç, ilkokulun bahçe duvarına çarptı. Okulun bahçe duvarı yıkıldı.

Olay, saat 15.20'de Turan Mahallesi 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Z.B. sevk ve idaresindeki 59 ZV 743 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Talatpaşa İlkokulu bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın tesiriyle okulun bahçe duvarı yıkıldı.

Maddi hasarlı kazada zarar gören araç, kurtarıcı ile olay yerinden kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ise, kazaya ilişkin incelemede bulundu.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Haber

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