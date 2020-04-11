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Tekirdağ'ın turistik ilçelerinde yazlıkçılar yasağa uydu

TEKİRDAĞ'ın turistik ilçeleri Şarköy ve Marmara Ereğlisi'nde vatandaşlar evlerine çekilerek, sokağa çıkma yasağına uydu.

11.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:13
Tekirdağ'ın turistik ilçelerinde yazlıkçılar yasağa uydu

TEKİRDAĞ'ın turistik ilçeleri Şarköy ve Marmara Ereğlisi'nde vatandaşlar evlerine çekilerek, sokağa çıkma yasağına uydu.

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı ilan ettiği 31 il arasında bulunan Tekirdağ 'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçeleri Şarköy ve Marmara Ereğlisi'nde vatandaşların sokağa çıkma yasağa uyduğu görüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce büyük kentlerden gelerek Şarköy ve Marmara Ereğlisi'ndeki yazlıklarına yerleşenler de bugün evlerinde kalmayı tercih etti.

Şarköy'de evlerinde bulunan vatandaşlara Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ekmek ve gıda dağıtımı yapılarak ihtiyaçları karşılandı. Belediye ise sokak hayvanlarına cadde ve sokaklara yiyecek bıraktı. Şarköy sahilleri sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları ve sahilde martılara kaldı. İlçede sokağa çıkma yasağına uymayan 8 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para kesilirken, belediyeden sık sık, 'sokağa çıkmayın' anonsları yapıldı.

Marmara Ereğlisi ilçesinde de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinde kaldı. İlçede fırıncılar mahallelere giderek, vatandaşlara ekmek dağıttı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Şarköy, Güncel
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