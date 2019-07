TEKİRDAĞ İNGİLİZ YARIŞ ATI ÇAĞRIBEY'İ ÇALIP KESENLER HER YERDE ARANIYOR-2

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir çiftlikten çalınan İngiliz yarış atı Çağrıbey'i ormanlık alanda kesip etlerini alan şüpheliler her yerde aranıyor. Atın ilk sahibi Göksel Bozdağ, Herkesin sevdiği asil bir at olan Çağrıbey, canice öldürülmeyi hak etmedi. Bu bizi çok üzdü dedi, Çerkezköy'ün Ambardere mevkiinde çiftliği bulunan İrfan Ak ile kardeşi Harun Ak, daha önce İstanbul Veliefendi başta olmak üzere katıldığı çeşitli yarışlarda dereceler elde eden ve 2015'in sonlarında emekli edilen İngiliz yarış atı 8 yaşındaki Çağrıbey'i at sahibi Göksel Bozdağ'dan hediye olarak aldı. Çiftliklerinde bulunan diğer atların yanına konulan Çağrıbey, geçen cuma günü kayboldu. Ak kardeşler ile çiftlik çalışanları çevrede yaptıkları aramalarda atın izine rastlayamadı.Dün akşam saatlerinde çiftliğe yaklaşık 500 metre mesafede çalılıklar arasında çobanlar parçalanmış bir at bulunca, durumu Harun Ak'a bildirdi. Ak, gittiği bölgede sadece kafa kısmı kalan atı, anlındaki beyaz renkten tanıdı. Atın, parçalanmış iç organları, bacaklarının alınmış olduğu görüldü. Ak kardeşler, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, atı çalıp parçalayan şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis, bölgede buluna çiftlik ve villalardaki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alarak, şüphelileri yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.İngiliz yarış atı Çağrıbey'in sahibi Göksal Bozdağ, Ak kardeşlere hediye ettiği atın parçalanarak öldürülmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyledi. İrfan ve Harun Ak'ın kendisinden atı istediğini ve kendisinin de onları kıramayıp hediye ettiğini belirten Bozdağ, Çağrıbey uzun yıllar koştu ve başarılı sonuçlar elde etti. Herkes onu çok seviyordu ve asil bir attı. Bu olayı duyduğumda çok üzüldüm. Koşularında ilgiyle izlenen atın sonu böyle olmamalıydı. Çarıbey, canice öldürülmeyi hak etmedi. Bu bizi çok üzdü. Bunu yapanların bulunup, cezalandırılmasını istiyorum dedi.Atın çalındığı çiftliğin sahiplerinden İrfan Ak, Çağrıbey'i çok sevdik ve onu kendi çiftliğimizdeki atlarımızın yanına getirdik. Burada çocuklar ona biniyor ve çok seviyordu. Cuma günü birden ortadan kayboldu ve ormanlık alanda kesilmiş ve etleri alınmış olarak bulundu. Bunu yapanların cezalandırılmasını istiyoruz. Bu konuda şikayetçi olduk dedi.