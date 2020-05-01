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TEKİRDAĞ Jandarma kaçak geçiş yapılan tarlalarda gece nöbetinde

Jandarma kaçak geçiş yapılan tarlalarda gece nöbetindeTEKİRDAĞ'da, koronavirüs salgını nedeniyle kente giriş çıkışlar kapatılıp, ara yollara da toprak yığınları dökülünce, bu kez de ekili tarlalardan araçla geçip yasağı ihlal edenlere yönelik jandarma, gece de tarlalarla nöbet tutmaya başladı.

01.05.2020 23:22 | Son Güncelleme: 01.05.2020 23:23
Jandarma kaçak geçiş yapılan tarlalarda gece nöbetinde
TEKİRDAĞ'da, koronavirüs salgını nedeniyle kente giriş çıkışlar kapatılıp, ara yollara da toprak yığınları dökülünce, bu kez de ekili tarlalardan araçla geçip yasağı ihlal edenlere yönelik jandarma, gece de tarlalarla nöbet tutmaya başladı.
Koronavürüs ile mücadele kapsamında giriş ve çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasındaki Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar, jandarma ekiplerince toprak yığınlarıyla kapatıldı. Tekirdağ'a gelmek isteyenler, kontrol noktaları ve jandarmanın kapattığı yollardan geçemeyince, ekili tarlaları kullanmaya başladı. Çiftçilerin traktörlerini kullandığı bölgeler ile tarla içinde yeni yol yaparak buradan geçenler, ekili alanları büyük zarar verdi. Araçların tarlalarına her geçen daha fazla zarar verdiğini gören üreticiler de bu araçların geçtiği yolları kazıp, çukurlar açtı. Buna rağmen geçmeye çalışanların olması üzerine Tekirdağ jandarma ekipleri, bölgede gündüz sürdürdüğü denetimlere gece de devam ediyor.
Marmara Ereğlisi Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece yarısı tarlalara giden yolların giriş ve çıkışlarını tutarken, sürekli araçla devriye görevini sürdürüyor. Yetkililer, tarlalar üzerinden kaçak geçmek isteyenlerin jandarma ekiplerini görünce geri döndüklerini belirterek, 24 saat uygulamanın devam ettiğini söyledi.
MASKE VE SEYAHAT BELGESİ DENETİMİ
Öte yandan jandarma ve polis ekipleri, Tekirdağ girişinde kurulan uygulama noktalarında maske ve seyahat belgesi kontrollerini sürdürüyor. Seyahat belgesi olmayan sürücüler geri gönderilirken maske takmayan sürücülerde uyarılıyor. TEKİRDAĞ Jandarma kaçak geçiş yapılan tarlalarda gece nöbetinde

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Tekirdağ, Jandarma, Güncel, Haber

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