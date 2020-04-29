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Tekirdağ jandarmasından kaçak geçilen tarlalarda motosikletli denetim

Tekirdağ jandarmasından kaçak geçilen tarlalarda motosikletli denetimKORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında giriş ve çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasındaki Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar, jandarma ekiplerince toprak yığınlarıyla kapatıldı.

29.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:16
Tekirdağ jandarmasından kaçak geçilen tarlalarda motosikletli denetim
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında giriş ve çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasındaki Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar, jandarma ekiplerince toprak yığınlarıyla kapatıldı. 2 kent arasında yasağa rağmen seyahat etmek isteyenler ise araçlarıyla geçtikleri ekili tarlalara büyük zarar verdi. Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı, kaçak geçişlerin önüne geçmek için tarlalarda motosikletli denetime başlarken, kaçak geçenleri tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi. İstanbul'un Tekirdağ'a sınırı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ne giden tüm ara yollar, jandarma ekiplerince iş makinesiyle toprak yığını dökülerek kapatıldı. Tekirdağ'a gelmek isteyenler, kontrol noktaları ve jandarmanın kapattığı yollardan geçemeyince, ekili tarlaları kullanmaya başladı. Çiftçilerin traktörlerini kullandığı bölgeler ile tarla içinde yeni yol yaparak buradan geçenler, ekili alanları büyük zarar verdi. Araçların tarlalarına her geçen daha fazla zarar verdiğini gören üreticiler de bu araçların geçtiği yolları kazıp, çukurlar açtı. Tarlalardan geçen araçlarda da hasar olduğu ve bazı araçların kopan parçalarının tarlalarda kaldığı görüldü.
MOTOSİKLETLİ DEVRİYE
Tarla sahipleri, ekili tarlalarına kaçak geçenlerin zarar vermesiyle büyük zarara uğradığını dile getirdi. Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerin, sınırın her iki tarafında tarlalar üzerinden kaçak geçişleri önlemek için geniş güvenlik önlemleri alarak, devriye yürütmeye başladı.
Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araç ve motosikletlerle tarlalar ve giriş çıkışlarında devriye gezdi. Jandarma, tarlalardan kaçak geçenleri tespit etmek için bölgedeki tüm mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Jandarma ayrıca kaçak geçişleri görüntülemek için havadan drone ile de çalışmalara başladı.
Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca, kaçak geçiş teşebbüsünde bulunan ve sokağa çıkma yasağına uymayan 70 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı. Tekirdağ jandarmasından kaçak geçilen tarlalarda motosikletli denetim

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmara Ereğlisi, İstanbul, Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Haber

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