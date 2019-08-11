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TEKİRDAĞ KADIN KASAPLAR İŞBAŞINDA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, mezbahalarda kurbanlarını kesen vatandaşlar arasında kadın kasaplar dikkat çekti.

11.08.2019 16:49
TEKİRDAĞ KADIN KASAPLAR İŞBAŞINDA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, mezbahalarda kurbanlarını kesen vatandaşlar arasında kadın kasaplar dikkat çekti.
Çorlu'da Kurban Bayramı'nda kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren mezbahalara akın etti. Çorlu Belediyesi, mezbahalardaki yoğunluk nedeniyle halk pazar yerlerini kesim için açtı. Pazar yerinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların ayrı ayrı yerlerde kesimleri gerçekleştirildi. Bazı kurbanların kesimlerinin yine çocukların gözleri önünde yapılması dikkat çekti. Çocuklar korkmalarına rağmen kurbanlıklarının kesimlerini izlemekten de geri kalmadı.
Çorlu pazar yerlerinde kadın kasapların da erkek kasaplara yardımcı olduğu görüldü. Kurbanlıkların kasaplar tarafından kesilmesinin ardından parçalama görevini kadınlar yaptı. Kadınlar, erkek kasapları aratmayacak şekilde kurbanlıklarını parçalayarak etleri poşetlediler.
TEKİRDAĞ KADIN KASAPLAR İŞBAŞINDA

Güncel

Kaynak: DHA

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