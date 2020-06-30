TEKİRDAĞ Kadınları hedef alan kapkaççı kamerada

Kadınları hedef alan kapkaççı kameradaTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, özellikle yaşlı kadınların çantalarını kapkaç yöntemi ile çalan S.L. (27), polisin 185 güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu yakalandı.

30.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:53
Kadınları hedef alan kapkaççı kamerada
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, özellikle yaşlı kadınların çantalarını kapkaç yöntemi ile çalan S.L. (27), polisin 185 güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu yakalandı. Kapkaç anlarının güven kameralarına yansıdığı S.L.?nin 10 değişik suçtan suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
Çorlu'nun değişik mahallelerinde son 5 gün içinde 5 yaşlı kadının çantaları kapkaç yöntemiyle çalındı. Kapkaçlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kapsamlı çalışma başlattı. Polis ekipleri, olayların meydana geldiği bölgelerdeki 185 güvenlik kamerasını incelemeye alarak, 2 bin saatlik görüntüyü tek tek inceledi. Görüntülerde şüphelinin özellikle yaşlı kadınların yürürken yanlarına yaklaştığı ve çantalarını alıp kaçtığı yer aldı.
Polis yaptığı çalışmada kapkaçları S.L.?nin yaptığını belirleyip, saklandığı metruk eve düzenlediği operasyonla yakaladı. Üzerinde yapılan aramada çalıntı 1 yüzük ele geçirilen S.L.?nin 10 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. TEKİRDAĞ Kadınları hedef alan kapkaççı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Çorlu, Güncel, Haber
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