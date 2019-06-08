TEKİRDAĞ KAMYONA ÇARPAN MOTOSİKLETTE 2 KARDEŞ YARALANDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara
ilçesinde dönüş yapmak isteyen kamyona yandan çarpan motosiklette bulunan kardeşler Burak İltaş(25) ile Barış İltaş(23) yaralandı. Kaza, Malkara - Tekirdağ
karayolunun Ahievren Mahallesi mevkisindeki akaryakıt istasyonu
önünde meydana geldi. Tekirdağ istikametine giden Hacı Mahmut Çalış'ın(50) kullandığı 34 UH 0480 plakalı kamyon akaryakıt istasyonuna giriş yapmak isterken arkadan gelen Burak İltaş'ın kullandığı 16 SUM 89 plakalı motosiklet kamyona yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Burak İltaş ile arkasında oturan kardeşi Barış İltaş yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptığı yaralıları Malkara Devlet Hastanesi
'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Burak İltaş, Tekirdağ Namık Kemal
Üniversite Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görütü Dökümü
-----------------------
Kaza yerine ambulansların gelişi
Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi
Yerde yatan yaralılar
Yaralıların ambulansa taşınması
Kamyon sürücüsü Hacı Mahmut Çalış'ın kazayı anlatlaması
Olay yerinden detay Polis
ekipleirnin çalışması
Haber-Kamera Murat YAYINMALKARA(Tekirdağ),(DHA
) -
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA
akaryakıt istasyonu
, Malkara
, Tekirdağ
, Güncel