Haberler » Güncel » Tekirdağ kar, tekirdağ'da etkili olmaya başladı - Haber

Tekirdağ kar, tekirdağ'da etkili olmaya başladı

Kar, Tekirdağ'da etkili olmaya başladıTEKİRDAĞ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı.

07.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:59
Kar, 'da etkili olmaya başladı
TEKİRDAĞ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Merkez ilçesine bağlı kırsal 5 mahallenin yolu kardan kapandı. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinin yüksek kesimleri, Kapaklı, Saray, Çerkezköy, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının 0 derece olduğu kentte, kar yağışının yanı sıra tipi de etkisini gösteriyor. Tekirdağ- Malkara karayolunun 5'nci kilometresindeki Bağlar rampası kesiminde kar ve tipi nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Karayolları ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmasında bulundu.
Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal 5 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezine bağlanan karayolların kapanma ihtimaline karşı ekipler hazır bekletiliyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarıyor.
Tekirdağ kar, tekirdağ'da etkili olmaya başladı

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:35   SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR -1 - Haber
16:35   RÜZGARDA MOTOSİKLETLİYE ARAÇLARIYLA SET OLAN POLİSLERE VALİ YERLİKAYA'DAN TEBRİK - Haber
16:35   Abd savunma bakanı esper ırak'tan ayrılmıyoruz - Haber
16:35   Antalya alanya'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı - Haber
16:35   Spor 2020 yılı fıfa hakemlerine kokartları törenle takıldı - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 16:38:20