Haberler » Güncel » Tekirdağ kar yağışıyla beyaza büründü - Haber

Tekirdağ kar yağışıyla beyaza büründü

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Tekirdağ'ın bazı noktaları, kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

08.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:28Tekirdağ kar yağışıyla beyaza büründü
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren 'ın bazı noktaları, kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.
Kentte dün gece başlayan kar yağışı, , , Malkara, Saray ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı kavşaklarda önlem alırken, belediye ekipleri de tuzlama çalışması yaptı.
Kentin bazı noktaları ise beyaz örtüyle kaplandı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:07  Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi konusu nedir? Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi oyuncuları
09:06  Eşek nasıl yazılır? TDK'ya göre eşek mi, eşşek mi? Eşşek ne demek?
08:50  Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları ve Görevimiz Tehlike 4 özeti!
08:50  Cem Karaca kimdir? Cem Karaca nereli, neden öldü?
01:00  8 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
8.02.2020 11:10:39