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TEKİRDAĞ Karadağ'dan gelen 75 kişi Çorlu'da karantina altına alındı

Karadağ'dan gelen 75 kişi Çorlu'da karantina altına alındıKORONAVİRÜS salgını nedeniyle Karadağ'dan getirilen 75 Türk vatandaşı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde öğrenci yurdunda 14 gün karantina altına alındı.

22.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:43
Karadağ'dan gelen 75 kişi Çorlu'da karantina altına alındı
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Karadağ'dan getirilen 75 Türk vatandaşı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde öğrenci yurdunda 14 gün karantina altına alındı.
Koronavirüs salgını nedeniyle Karadağ'da bulunan 75 Türk vatandaşı, geldikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri altında, 14 gün karantinada kalacakları Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi. Türk vatandaşları, tek tek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra odalarına alındı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yurtta, AFAD ve UMKE ekipleri de görevlendirildi.
Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'na geçen cuma günü Libya'dan gelen 63 kişinin ise karantinası devam ediyor. TEKİRDAĞ Karadağ’dan gelen 75 kişi Çorlu’da karantina altına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tekirdağ, Karadağ, Çorlu, Güncel , Haber
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