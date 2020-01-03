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Tekirdağ Karadeniz Derneğinden Vali Yıldırım'a ziyaret

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

03.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:02 Tekirdağ Karadeniz Derneğinden Vali Yıldırım'a ziyaret
İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.
Ziyarette Dernek Başkanı Muharrem Akyüz'e kadın kolları ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.
Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vali Yıldırım'ın hafta sonu Karadenizli kadınlar tarafından kurulan Kadıneli pazarını ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Vali Yıldırım'a teşekkür ziyaretinde bulunmak istediklerini ifade eden Akyüz, "Karadeniz Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, kurdukları organik pazarda hem kültürlerini tanıtıyor hem de ev bütçesine katkı sağlıyor. Geçen hafta sonu da sağolsun valimiz kadınlarımızı ziyaret etti. Bizler de bugün onun misafiri olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Aziz Yıldırım, Karadeniz, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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