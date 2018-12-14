Tekirdağ Karayolunun Aydınlatma Lambası Alev Alev Yandı

Karayolunun aydınlatma lambası alev alev yandı
TEKİRDAĞ'ın Malkara
ilçesinde karayolunun aydınlatma direğinde bulunan lamba alev alev yandı. Alevlerin karayoluna düştüğü yangını, ekipler söndürdü.
Olay, Malkara - Tekirdağ
karayolu üzerindeki ilçe girişinde meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden sürücüler, karayolu üzerine alev parçalarının düştüğünü ve aydınlatma direğinin alev alev yandığını fark etti. Sürücüler, durumu Malkara itfaiyesi ile Trakya
Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, karayolu üzerindeki 10 metre yükseklikte aydınlatma direğinde takılı lambanın ısınması sonucu yandığını belirledi. Ekipler, önce yere düşen alev parçalarını ve daha sonra aydınlatma direğindeki yanan lambayı söndürerek kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de Malkara-Tekirdağ karayolunda ulaşımı bir süre durdurdu.
Tekirdağ,Malkara
14 Aralık 2018 Cuma 21:56