14 Aralık 2018, 21:56
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Tekirdağ Karayolunun Aydınlatma Lambası Alev Alev Yandı

Karayolunun aydınlatma lambası alev alev yandıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde karayolunun aydınlatma direğinde bulunan lamba alev alev yandı.

Karayolunun aydınlatma lambası alev alev yandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde karayolunun aydınlatma direğinde bulunan lamba alev alev yandı. Alevlerin karayoluna düştüğü yangını, ekipler söndürdü.

Olay, Malkara - Tekirdağ karayolu üzerindeki ilçe girişinde meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden sürücüler, karayolu üzerine alev parçalarının düştüğünü ve aydınlatma direğinin alev alev yandığını fark etti. Sürücüler, durumu Malkara itfaiyesi ile Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, karayolu üzerindeki 10 metre yükseklikte aydınlatma direğinde takılı lambanın ısınması sonucu yandığını belirledi. Ekipler, önce yere düşen alev parçalarını ve daha sonra aydınlatma direğindeki yanan lambayı söndürerek kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de Malkara-Tekirdağ karayolunda ulaşımı bir süre durdurdu. Tekirdağ,Malkara
14 Aralık 2018 Cuma 21:56



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