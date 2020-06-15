TEKİRDAĞ Kavga ettiği kişiye otomobille çarptığı anlar kamerada

Kavga ettiği kişiye otomobille çarptığı anlar kameradaTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi kavga ettiği kişiyi otomobiliyle çarparak yaraladı.

15.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:18
Kavga ettiği kişiye otomobille çarptığı anlar kamerada
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi kavga ettiği kişiyi otomobiliyle çarparak yaraladı. Yaralanan kişi hastanede tedavi altına alınırken, kaçan sürücü kısa süre sonra jandarma tarafından yakalandı. Otomobilin kişiye çarpma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Olay, Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgaya karışanlardan biri park halindeki otomobilini çalıştırıp, karşı taraftan birine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan kişi, yere düşüp yaralandı. Bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülediği olayda, araç çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları ayırdı. Otomobilin çarpmasıyla yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma, kaçan sürücüyü olay yeri yakınlarında yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. TEKİRDAĞ Kavga ettiği kişiye otomobille çarptığı anlar kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Çerkezköy, Jandarma, kavga, Güncel, Haber

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